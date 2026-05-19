«Надо многое менять, а это очень сложно». Ученые о глобальном потеплении

Человек стал главной причиной последних стремительных перемен климата на планете, считают ученые. Но многочисленные доклады о действии антропогенного фактора, снижении углеродного следа, построении вероятностных прогнозов часто не дают ответа на простой вопрос — что в сложившейся ситуации делать простому обывателю?

О том, как всем нам придется жить в новой погодной реальности, — в материале ТАСС.

Кто виноват?

По словам заместителя директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александра Чернокульского, некоторые климатические события на планете действительно стали происходить чаще. Но "броские заголовки выходят боком", потому что зачастую не имеют ничего общего с каждодневным научным наблюдением и желанием обстоятельно разобраться в проблеме.

"С точки зрения физики, изменение климата — это данность. Он менялся всегда, на протяжении всего существования планеты. Другое дело, что есть конкретные физические оценки, показывающие, что причиной современных изменений климата является антропогенное воздействие, в частности сжигание ископаемого топлива. В этом никаких сомнений нет", — рассказал Чернокульский.

На климат Земли влияют как "сиюминутные" для планеты факторы — извержения вулканов, падения космических тел, изменение светимости Солнца — так и более длительные, чьи временные циклы, например, составляют 20–30 тыс. или вообще 400 тыс. лет.

"На разных страницах жизни планеты ведущими причинами резких изменений климата были и вулканы, и Солнце, и метеориты. Но сейчас эти факторы в целом меняются слабо. Ведущим фактором в масштабе тех десятилетий, в которых мы сейчас живем, является антропогенное воздействие", — отмечает ученый.

…и что делать?

Нам всем уже сегодня придется адаптироваться к меняющейся погоде для того, чтобы жить и работать в новых условиях. Причем делать это с умом.

"Общее число ураганов и тайфунов меняется слабо, но их интенсивность нарастает, доля наиболее сильных становится выше. Жарких дней с критической температурой на планете точно становится больше, уровень Мирового океана растет, вечная мерзлота тает — нужно правильно понимать, к чему мы можем адаптироваться, а к чему не можем", — рассуждает Чернокульский.

Продолжающееся потепление будет приводить к негативным последствиям для человечества, отмечает ученый. Ученые признают всю сложность ситуации, в которой оказался современный человек, но ему жизненно необходимо менять привычные концепции и учитывать глобальное потепление в качестве важного фактора принятия долгосрочных решений.

И это касается всего — от смены выращиваемых культур на юге до особенностей строительства в зоне вечной мерзлоты на севере.

Новые правила игры

С такими утверждениями согласен и руководитель Департамента мировой экономики, директор Института экономики природных ресурсов и изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

"Есть очень ориентировочные оценки, согласно которым в России к середине XXI века ущерб может составить примерно 1–1,5% ВВП. Но нужно понимать, что это предельно усредненная величина и она будет варьироваться по регионам", — сказал он.

В беседе с ТАСС ученый отметил, что отрасли, особенно чувствительные к глобальному потеплению, — это сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и коммунальное хозяйство, лесное хозяйство в разных частях страны. В региональном разрезе особенно чувствительна к изменению климата Арктика.

"Общий ущерб можно существенно снизить, если проводить адаптационные меры — причем желательно уже сейчас. Сегодня экономисты пришли к консенсусу — адаптироваться будет значительно дешевле, чем ликвидировать последствия изменений климата", — отметил Макаров.

При этом адаптация потребует не только денежных, но и нематериальных вложений: административных усилий, политического внимания, расширения осведомленности подготовки кадров, развития новых компетенций.

"Конечно, проще ничего не делать "в моменте", но со временем это будет приводить к накоплению ущерба. При этом адаптация — это всегда локальная история, она должна индивидуально реализовываться в каждой конкретной местности", — подчеркнул Макаров.

Перемены начались

Уже сегодня в нашей стране принимаются меры против угроз климата. И "ускорителями" этого движения являются как раз ученые: группа авторов во главе с Александром Чернокульским и Игорем Макаровым в 2025 году составила рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата.

В документе были определены пять основных климатических опасностей, характерных для России: волны тепла, засухи, лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, экстремальные осадки.

"Снижение волн холода из-за изменения климата рассматривается нами как возможность", — комментирует Макаров.

Вот лишь некоторые выводы рейтинга:

действие волн тепла на здоровье городского населения наиболее остро проявляется на юге и в центре европейской части России, а также в районах Поволжья и на Урале;

для юга и европейской части России, Урала и черноземных регионов характерны высокие значения риска засух. Наибольший ущерб может быть характерен для фермерских хозяйств и агропредприятий, зависящих от орошения;

с воздействием лесных пожаров на лесное хозяйство и экосистемы в первую очередь столкнутся территории Сибири и Дальнего Востока;

субъекты, расположенные в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере страны, также находятся в зоне риска деградации вечной мерзлоты;

воздействие экстремальных осадков на население и инфраструктуру в большей степени затронет регионы Дальнего Востока, Сибири, а также центра и севера европейской части страны.

В России давно действует национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, причем он разделен на этапы: первый был запущен в 2019 году, второй — в 2022-м, и уже подготовлен проект третьего этапа — на период с 2026 по 2030 год.

Положения из этого документа будут включаться в долгосрочное социально-экономическое развитие регионов России до середины XXI века, поясняет Чернокульский. При любом долгосрочном планировании эти мероприятия должны учитываться в большинстве отраслей экономики и народного хозяйства.

"Пока эффективный ответ общества на происходящие перемены буксует. Надо очень многое менять, а это всегда сложно", — подчеркнул Чернокульский. "Конкретные управленческие решения на местах требуют соответствующих компетенций и расходов", — добавляет Макаров.

В ответ на вопросы ТАСС в Минэкономразвития ответили, что в проекте мероприятий третьего этапа "обозначены стратегические приоритеты правительства РФ в сфере климатических изменений, учитывающих положения Климатической доктрины Российской Федерации".