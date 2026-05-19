В Китае открыли новый уникальный вид змей

В китайском национальном заповеднике Хуапин, расположенном у границы с Вьетнамом, ученые открыли новый уникальный вид змей. Неядовитая рептилия, названная Guangxi reed snake или Calamaria incredibilis, применяет необычный защитный механизм: она умеет имитировать вторую голову.

© Московский Комсомолец

Хотя у змеи нет реального второго черепа, ее хвост по форме и окраске похож на голову. При опасности рептилия поднимает хвост и двигает им, создавая иллюзию двух голов, что сбивает хищника с толку и позволяет ей скрыться.

Это небольшая ночная змея длиной около 20 сантиметров с коричневой чешуей и темными полосами. Она обитает под листьями и камнями, питаясь личинками насекомых и дождевыми червями. Находка, о которой сообщил журнал Popular Science, подчеркивает ранее недооцененное разнообразие змей этого семейства и вновь доказывает биологическую ценность региона, где могут скрываться и другие неописанные виды.