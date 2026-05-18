В iOS 27 Genmoji будут создаваться на основе набранного текста и ваших фото

У Apple есть интересная технология создания эмодзи Genmoji. Так, в новых iOS 27 и iPadOS 27 система, как пишут СМИ, будет сама предлагать подходящие Genmoji. Если сейчас вы делаете их заранее, то вскоре ПО будет анализировать то, что вы печатаете на клавиатуре, а также фотографии в галерее.

По данным Bloomberg, Apple Intelligence, куда входят ИИ компании и частью которой являются Genmoji, до сих пор не стала по-настоящему популярной с запуска в 2024 году.

Сейчас при наборе текста иногда появляются подсказки с обычными эмодзи. В iOS 27 «таких предложений станет больше», и среди них будут уже сгенерированные ИИ-смайлы. И да, «подтягиваться» будут и фотографии с галереи.

Нововведение должны показать на конференции WWDC в июне.