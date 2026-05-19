Дети случайно нашли артефакты каменного века

На востоке Финляндии пятилетние мальчики нашли два редких артефакта каменного века во время игры на обмелевшем берегу, а мать одного из них обратила внимание на необычные камни и передала их в музей Кайнуу. Об этом сообщает финская государственная вещательная компания Yle.

По словам археолога музея Йоуни Ваананена, такая находка — большая редкость. Один из обнаруженных предметов, предположительно, является точильным камнем, а второй представляет собой лезвие четырехгранного каменного топора.

Сейчас артефакты временно хранятся в музее Кайнуу, где в течение лета их выставят в стеклянной витрине для всеобщего обозрения. Осенью планируется передать их в Агентство культурного наследия Финляндии.

Совершить открытие детям позволили специфические погодные условия: уровень воды в озерах на большей части территории страны нынешней весной оказался исключительно низким, из-за чего обнажились участки берега, обычно скрытые водой, и открылись древние слои породы.