Историки обнаружили уникальный список выживших во время Черной смерти

Историки из Даремского университета (Великобритания) совершили важное архивное открытие в средневековых фондах Британской библиотеки. Они обнаружили ранее незамеченный фрагмент пергамента, вшитый в отчет монастыря Рамси о доходах усадьбы Уорбойс в Хантингдоншире. Документ проливает свет на одну из самых малоизученных страниц пандемии Черной смерти (1346–1353) — историю заболевших, но сумевших выжить и восстановиться после чумы, пишут авторы открытия в Сonversation. Исследование вышло в Historical Research.

«Долгое страдание»: сколько длилась болезнь

Большинство средневековых источников фиксировали исключительно смертность, оставляя выживших за рамками истории. Найденный документ содержит уникальный список из 22 зависимых крестьян (арендаторов), которые заразились чумой в период с конца апреля по начало августа 1349 года, перенесли болезнь и вернулись к работе.

Монахи тщательно задокументировали имена этих людей и точное время их отсутствия на барщине. Анализ записей показал, что чума поражала людей по-разному:

Самое быстрое выздоровление зафиксировано у Генри Броуна, который пропустил всего одну неделю работы.

Самое затяжное течение болезни оказалось у Джона Дерворта и Агнес Молд — оба были прикованы к постели на протяжении девяти недель.

Средняя продолжительность болезни составила от трех до четырех недель. Примечательно, что три четверти заболевших вернулись к труду менее чем за месяц, хотя по закону имели право

на «больничный» сроком до года и одного дня. Богатство как щит от инфекции

Среди выживших крестьян преобладали владельцы крупных и зажиточных хозяйств. Историки предполагают, что более высокий уровень жизни, качественное питание и комфортные условия помогли этим людям справиться с тяжелыми симптомами (лихорадка, кровавая рвота и воспаленные бубоны) и предотвратить смертельные осложнения. Перевес мужчин в списке (19 из 22 человек) исследователи объясняют не избирательностью вируса, а юридическими особенностями эпохи: именно мужчины традиционно значились официальными держателями земли.

Экономический шок для средневековой Англии

Для небольшой усадьбы одновременный пропуск 91 недели суммарного рабочего времени 1349 года стал катастрофой. Массовая гибель населения в сочетании с плохим самочувствием выживших привела к тому, что в деревнях физически некому было убирать урожай. Хроники тех лет сообщают об экстремальной нехватке рабочих рук. В результате наложившихся друг на друга пандемии и плохой погоды урожаи 1349 и 1350 годов стали худшими в истории средневековой Англии, превзойдя по тяжести последствий даже Великий голод 1315–1317 годов.

Открытие доказывает, что колоссальный социальный и экономический кризис того времени определялся не только смертностью, но и тяжелейшим бременем массовой болезни выживших.