Пользователи DeepSeek начали видеть чужие переписки с ИИ

Пользователи китайской нейросети DeepSeek пожаловались на возможную уязвимость, из-за которой чат-бот мог отображать фрагменты переписок других пользователей. Обсуждение проблемы появилось в китайских социальных сетях и затронуло веб-версию сервиса, сообщает VC.

По словам пользователей, ошибка воспроизводилась при включении «быстрого режима», отключенном интернет-поиске и вводе команды.

DeepSeek пока официально не комментировала сообщения о баге и возможном исправлении. При этом журналистам не удалось повторно воспроизвести ошибку.

Подобные инциденты ранее происходили в других ИИ-сервисах. Так, в 2025 году пользователи ChatGPT иногда видели чужие запросы и данные. Аналогичная проблема уже возникала в 2023 году, когда компания OpenAI временно приостанавливала работу сервиса для устранения ошибки.

С похожими вопросами столкнулась и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) после запуска функции публикации запросов в Meta AI. Из-за особенностей работы инструмента часть пользователей непреднамеренно сделала публичными свои переписки.