Saudi Aramco запустила первый на Ближнем Востоке квантовый компьютер

Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco совместно с технологической компанией Pasqal запустила первый в Саудовской Аравии квантовый компьютер.

Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

"Это достижение в области квантовых технологий принадлежит нашим саудовским исследователям, инженерам и ученым. Инвестируя в совместные исследования и обучение, мы создаем в королевстве квантовую экспертизу мирового уровня, которая станет основой для энергетических решений следующего поколения", - заявил исполнительный вице-президент Saudi Aramco по технологиям и инновациям Ахмад аль-Хувайтер.

Компании также представили первую на Ближнем Востоке коммерческую платформу "квантовые вычисления как услуга" (QCaaS). Вычислительный комплекс, расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в Дахране на востоке королевства, предоставит клиентам по всему миру удаленный облачный доступ к квантовому оборудованию для решения сложных промышленных задач.

Квантовый процессор Pasqal, первоначально развернутый в ноябре 2025 года, работает на основе технологии нейтральных атомов и управляет 200 программируемыми кубитами. Как отмечается в заявлении, вычислительные мощности будут использоваться для оптимизации портовой логистики, хранения углекислого газа, планирования буровых работ и разработки низкоуглеродных видов топлива. Доступ к облачной платформе также получат внешние организации, включая научно-исследовательские институты и университеты.

В январе 2023 года венчурное подразделение Saudi Aramco - фонд Wa'ed Ventures - инвестировало в компанию Pasqal для локализации передовых технологий в Саудовской Аравии. С тех пор стороны разработали программу, направленную на решение сложных операционных задач в энергетическом и промышленном секторах, где гибридные квантовые подходы открывают возможности, недоступные для классических компьютеров. Развитие высоких технологий является одной из ключевых целей саудовской государственной программы диверсификации экономики "Видение-2030".