Новая «трикладушка» Huawei получит новый дизайн корпуса

Huawei Mate XT 2 — грядущий смартфон-«трикладушка». По данным инсайдера SuperDimensional, на этот раз компания сделает ставку ещё и на внешний вид.

Первая модель Mate XT выходила в двух цветах: чёрном и тёмно-красном. В её дизайне использовались чёткие линии и необычная текстура. Инсайдер же говорит, что Mate XT 2 сделают «ещё более модным и красивым». Какие именно изменения ждут внешность аппарата — не уточняется.

Что касается начинки: предположительно, смартфон получит новый процессор Kirin 9050 Pro. СМИ ждут также улучшения в камере и работе с 5G.

Устройство, скорее всего, представят в сентябре или октябре.