Ученые обнаружили, что может усиливать цикличность Эль-Ниньо

Российские ученые выяснили, что два крупных колебания климата, тихоокеанский Эль-Ниньо и Северо-Атлантическая температурная изменчивость, взаимно усиливают связанные с ними цикличные колебания температур и климата планеты.

Понимание этого поможет повысить точность долгосрочных климатических прогнозов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы показали, что Северная Атлантика влияет на процессы в Тихом океане, и это влияние для формирования характерной цикличности Эль-Ниньо в целом может быть не менее существенно, чем процессы внутри самого Тихого океана. Это важно учитывать при построении климатических моделей, ведь изменения температуры одного из океанов влекут за собой последствия для другого", - пояснил ведущий научный сотрудник филиала Института радиотехники и электроники РАН (Саратов) Дмитрий Смирнов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, погода и климат Земли во многом определяются различными крупными периодическими феноменами, в рамках которых температура воздуха, воды и характер движения течений и потоков воздуха в атмосфере постоянно "переключается" между несколькими состояниями.

Самым известным примером этого является феномен Эль-Ниньо в Тихом океане, в рамках которого температура поверхностных вод Тихого океана в районе экватора аномально повышается каждые 3-5 лет.

За последние десятилетия климатологи и океанологи обнаружили массу свидетельств того, что эти перемены в температуре воды влияют на погоду и климат не только в Тихом океане, но и на крупные колебания климата в других регионах Земли, в том числе и в Атлантике. Российские ученые заинтересовались тем, как именно связаны друг с другом Эль-Ниньо и Северо-Атлантическая температурная изменчивость, схожее температурное колебание в Атлантике.

Для получения этих сведений исследователи проанализировали данные о температуре вод Тихого и Атлантического океана с 1870 по 2022 год, собранные метеослужбами с помощью кораблей, буев и спутников. Опираясь на них, специалисты построили математическую модель зависимости температур в двух океанах друг от друга. Эти расчеты показали, что Атлантика и Тихий океан находятся в постоянном "диалоге", причем Эль-Ниньо оказался неожиданно сильно зависим от колебаний Северо-Атлантической температурной изменчивости.

В прошлом ученые считали, что Эль-Ниньо играет доминирующую роль в этих взаимодействиях, в результате чего циклическая составляющая изменений температуры в Атлантике с периодами в диапазоне 3-5 лет должна исчезнуть, а аналогичная составляющая Эль-Ниньо не пропадет, но станет значительно слабее, если устранить связь между океанами. Расчеты российских исследователей показали, что на самом деле оба колебания усиливают друг друга равноценным образом, что необходимо учитывать при построении климатических моделей для обеспечения их корректной работы.