Под Иерусалимом раскопали 50-метровый древний тоннель

В Иерусалиме во время охранных археологических раскопок перед строительством нового жилого микрорайона обнаружен монументальный древний туннель, высеченный в скальной породе.

Находка, сделанная недалеко от кибуца Рамат-Рахель, поставила ученых в тупик: исследователи Управления древностей Израиля (IAA) признают, что пока не могут определить ни точный возраст объекта, ни его истинное предназначение.

Масштабная инженерия древности

Изначально археологи работали на открытой скалистой местности, где наткнулись на полость. Она оказалась в рукотворный туннель протяженностью около 50 метров. На некоторых участках своды обрушились, поэтому подземный комплекс исследован еще не полностью.

Вход в сооружение вел через вырубленную в скале лестницу. Внутри туннель, веками заполнявшийся слоями почвы, поражает своими масштабами: его высота достигает 5 метров, а ширина — около 3 метров.

«Вырубка породы выполнена с поразительной тщательностью. Совершенно очевидно, что создатели этого объекта вложили колоссальные усилия, обладали четким планом, а также необходимыми ресурсами и инженерными возможностями», — подчеркивают руководители раскопок доктора Сиван Мизрахи и Зиновий Мацкевич.

Гипотезы и тупики исследования

Ученые выдвинули несколько версий назначения туннеля, но большинство из них пришлось отвергнуть:

Водопроводная система: это было первое предположение, однако стены сооружения не покрыты штукатуркой. Геологи подтвердили, что в этой зоне нет подземных водоносных горизонтов и следов скопления воды.

Промышленный или сельскохозяйственный объект: масштабы проделанной работы слишком велики для частного промысла, а аналогичных подземных комплексов в округе никогда не находили.

Каменоломня: на данный момент это основная рабочая версия. Ученые предполагают, что туннель пробивали ради пластов мела. В пользу этого говорит вертикальная шахта в потолке (вероятно, для вентиляции) и остатки обломков на полу. Не исключено также, что масштабную стройку просто не успели завершить.

Датировка объекта остается главной загадкой — под землей не удалось найти ни одного мелкого артефакта или осколка керамики, который помог бы определить эпоху. При этом всего в нескольких сотнях метров по прямой находятся два важнейших исторических памятника: общественное здание эпохи Железного века (период Первого Храма) и холм Тель Рамат-Рахель, где зафиксированы культурные слои от Железного века до исламского периода.

Уникальное подземное сооружение не будет засыпано. Земельное управление Израиля и археологи приняли решение бережно интегрировать древний туннель в проектируемый археологический парк. Он станет частью нового современного района из 488 жилых домов, школ и коммерческих зон, связав историю Иерусалима с его будущим.