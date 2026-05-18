Apple готовит полностью безрамочные iPhone с изогнутым по краям дисплеем

Apple разрабатывает смартфон с практически полностью стеклянным корпусом и дисплеем, который будет плавно огибать боковые грани без привычных рамок и вырезов.

Девайс выйдет во второй половине 2027 года – именно к юбилею оригинального iPhone.

Камера и Face ID уйдут под экран

Одной из ключевых особенностей будущего гаджета может стать полностью скрытая фронтальная система. Инсайдеры утверждают, что Apple активно работает над размещением датчиков Face ID и фронтальной камеры непосредственно под поверхностью экрана.

Такой подход позволит отказаться не только от Dynamic Island, но и любых видимых отверстий в дисплее. При этом первые шаги в сторону подобного дизайна компания может сделать уже в iPhone 18 Pro, релиз которого ожидается осенью 2026 года.

Гибкий OLED с магниево-серебряным катодом

Главная техническая сложность проекта связана с производством гибкой OLED-панели нового поколения. Сообщается, что для достижения экстремального радиуса изгиба Apple тестирует панели с катодным слоем на основе магниево-серебряного сплава. Подобное решение делает экран значительно более гибким, однако одновременно повышает риск появления артефактов изображения и снижения яркости в местах сильного изгиба.

Вместе с тем производитель решился на определённые уступки ради достижения по-настоящему безрамочного форм-фактора. Согласно сведениям осведомлённых источников, ширина боковых граней не превысит 1 мм.

IZO-электроды придут на смену в 2028 году

Для устранения этих недостатков компания, как ожидается, в 2028-м году перейдёт на более передовую технологию – электроды из оксида индия-цинка (IZO). Такие материалы отличаются более высокой прозрачностью и лучшей проводимостью, благодаря чему дисплей сможет сохранять стабильную яркость даже на изогнутых участках. Кроме того, технология должна уменьшить тепловыделение панели и повысить её энергоэффективность.

LG и Samsung готовятся к производству

Подготовка к выпуску новых устройств уже затрагивает поставщиков дисплеев. Известно, что LG Display инвестирует около 1,1 трлн вон (примерно 733,5 млн долларов США) в развитие OLED-производства для будущих панелей Apple. Samsung Display, по слухам, также модернизирует оборудование под выпуск экранов нового типа.