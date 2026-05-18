Наука нашла ответ на вопрос, почему большинство людей правши

Британские ученые нашли убедительный ответ на один из старейших вопросов науки: почему абсолютное большинство людей на Земле - правши. Как сообщается на портале Phys.org, связано это может быть с «двуногостью».

Уникальная склонность к праворукости, которая не встречается ни у одного из видов приматов, родственников человека, долгое время оставалась загадкой. С помощью математического байесовского моделирования ученые проанализировали данные по 41 виду приматов и проверили ключевые эволюционные гипотезы.

Оказалось, что доминирование правой руки - это не случайный сбой, а неизбежный результат комбинации двух главных качеств, сделавших людей людьми: прямохождения (перехода к ходьбе на двух ногах) и стремительного, масштабного увеличения объема головного мозга.

По мнению исследователей, склонность к использованию определенной руки развивалась постепенно, как непрерывный процесс. У ранних гоминин, таких как ардипитеки и австралопитеки, наблюдалось лишь незначительное преобладание правой руки. Этот признак заметно закрепился и усилился в эпоху человека прямоходящего (Homo erectus) и неандертальцев, достигнув своего пика уже у человека разумного (Homo sapiens).

Эволюция разделила этот процесс на два ключевых шага. Сначала прямохождение освободило руки от необходимости участвовать в передвижении, что открыло путь к специализации мелкой моторики. Затем, на втором этапе, масштабное увеличение и внутренняя реорганизация головного мозга окончательно зафиксировали практически абсолютное доминирование правой руки у людей.

Уникальным исключением из этого правила стал человек флоресский (Homo floresiensis) - вымерший карликовый гоминин из Индонезии. Ученые рассчитали, что у него предпочтение правой руки было выражено гораздо слабее. Это полностью согласуется с его небольшим объемом головного мозга и анатомическими особенностями, частично приспособленными для лазания по деревьям.

Объясняет ли это исследование, почему левши все еще существуют? Не полностью. Хотя созданная модель объясняет, почему большинство людей стало правшами, она оставляет открытыми вопросы для будущих исследований - например, почему леворукость стабильно сохраняется у устойчивого меньшинства и какую роль играет культурная стабилизация в поддержании этого соотношения в формате 90 на 10. Считается, что традиции, воспитание и созданная правшами инфраструктура (ножницы, инструменты, техника) искусственно поддерживают и закрепляют привычное соотношение правшей и левшей из поколения в поколение.