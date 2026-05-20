Составлен индекс ИИ-видимости брендов электроники и продавцов гаджетов

Чаще других нейросети рекомендуют россиянам Apple, Samsung и Xiaomi

В категории электроники чаще других нейросети рекомендуют россиянам бренды Apple, Samsung и Xiaomi, среди площадок — «М.Видео», Ozon и «Яндекс Маркет». Индекс ИИ-видимости составлен на базе платформы AIMonitor.pro, которая анализирует, как нейросети рекомендуют бренды в разных категориях. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Индекс отражает, как часто, в каком контексте и на какой позиции бренды и ретейлеры появляются в рекомендациях ИИ в разных пользовательских сценариях — от выбора смартфона до покупки наушников и смарт-часов. Для расчета использовались ответы популярных ИИ-сервисов, включая «Алису AI», ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и другие нейросети. Было проанализировано более 45 тыс. запросов, свыше 4 тыс. пользовательских сценариев и более 2 тыс. источников и ссылок, которые искусственный интеллект использует для генерации ответов.

Наибольшую видимость в ответах нейросетей среди производителей электроники получили Apple и Samsung (на них приходится около 21% и 19,2% упоминаний соответственно). За ними следуют Xiaomi (14,5%), Huawei (12%) и Lenovo (6,5%).

При поиске смартфона искусственный интеллект чаще всего советует Samsung (24,3% упоминаний), Xiaomi (20,3%) и Apple (12%). При поиске наушников в упоминаниях ИИ лидирует Apple (более четверти всех рекомендаций), при поиске смарт-часов — Samsung (17,8%).

Среди площадок и ретейлеров, куда нейросети отправляют за покупками, в топ попали «М.Видео» (18,9%), Ozon (17,8%), «Яндекс Маркет» (15,1%), DNS (14,5%) и «Эльдорадо» (13,1%).

Алгоритмы подстраиваются и под аудиторию: пользователям 25–45 лет и геймерам они скорее предложат пойти в «М.Видео», блогерам и создателям контента — на Ozon. В категории электроники фиксируется паттерн запросов среди аудитории 14–17 лет — в этой возрастной группе формирование предпочтений происходит через ИИ.