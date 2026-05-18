Что известно об «инопланетянине-богомоле» с Тайваня

Гигантский "богомол" с далеких планет может оказаться настоящим. Такие сенсационные заголовки со ссылкой на "экспертов ФБР" стали распространять мировые таблоиды.

© Российская Газета

Речь идет о знаменитой фотографии, которую в 2011 году случайно сделал охранник Чен Юнцян рядом с озером Цзяминь в горах Тайваня. Он фотографировал пейзажи, а потом увидел на одном из фото гигантскую полупрозрачную фигуру с длинными руками и странной вытянутой головой. Скептики тут же объявили снимок фейком или техническим сбоем съемки.

Но проведенное Тайваньским обществом уфологии (TUFOS) исследование показало, что изображение не подвергалось никакой обработке. Экспертиза велась больше года, привлекались эксперты по технологиям мобильных телефонов, компьютерной графике и фотосъемке. Представители TUFOS заявляли, что снимок "остается одной из величайших неразгаданных сверхъестественных загадок".

С тех пор споры вокруг пришельца из Цзяминя не утихают. Кто-то верит, что на снимке мы случайно смогли увидеть гостя из других миров, другие же по-прежнему настаивают на мистификации. Мировое научное сообщество эту фотографию всерьез не рассматривает, считая ее оптической иллюзией - насекомым на стекле камеры, трещиной, эффектом параллакса или бликом на линзе, - либо же подделкой.

Новый всплеск интереса к "богомолу" произошел после публикации таблоида What's the jam. Издание утверждает, что фотография была признана подлинной экспертами ФБР. Якобы исходное изображение было отправлено американским спецслужбам, которые вынесли вердикт: на фотографии нет никаких признаков редактирования или подделки. На фото запечатлено "реальное физическое существо", полностью противоречащее общепринятой анатомии человека. Правда, официальных заявлений от ФБР или других американских официальных лиц не последовало. Нет даже подтверждений того, что в Вашингтоне вообще занимались этим вопросом.

Добавляет интриги и то, что новые страсти вокруг пришельца из Цзяминя произошло одновременно с тем, как США обнародовали архив исторических файлов, связанных с НЛО. Этих публикаций многие ждали с нетерпением, надеясь на твердые доказательства на посещение нашей планеты внеземными существами. Энтузиасты еще разбираются с отчетами, телеграммами и справками, но пока подтверждений существования инопланетян нет. По-прежнему - странные фото, свидетельства "очевидцев" и прочие неподтвержденные рассказы о внезапных явлениях в небе. Нет и комментариев от чиновников. В Пентагоне лишь подчеркнули, что общественность "в конечном итоге должна сама составить свое мнение об информации, содержащейся в файлах".

В Вашингтоне обещают, что публикация документов будет продолжена, публике представят данные из множества федеральных структур, включая Белый дом, офис директора национальной разведки США, Министерство энергетики США, ФБР и НАСА. Кстати, еще в 2024 году Пентагон в своем докладе сделал вывод, что нет никаких доказательств внеземной активности, а все наблюдения и свидетельства связаны "с погодными условиями или ошибкой идентификации объектов". Но миллионы жителей земли все еще считают, что истина об инопланетянах "где-то рядом" и тщательно скрывается от публики.