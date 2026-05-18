Apple оптимизировала бизнес, используя бракованные процессоры

Apple на протяжении многих лет использует процессоры с частично отключенными ядрами для выпуска более доступных устройств, превращая производственный брак в инструмент снижения издержек и сегментации продуктовой линейки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Одним из последних примеров стал MacBook Neo, в котором компания использовала чипы A18 Pro, изначально предназначенные для iPhone 16 Pro и Pro Max. В стандартной конфигурации процессор оснащается шестью графическими ядрами, однако в ноутбуке активны только пять. Для устройства применялись чипы с дефектом одного GPU-ядра.

Аналогичный подход используется и в других продуктах компании. В частности, iPhone 17e получил процессоры, не прошедшие отбор для iPhone 17, а в iPhone Air применяются отбракованные чипы, не соответствующие требованиям более дорогого iPhone 17 Pro.

Источники отмечают, что подобная практика используется Apple еще со времен процессоров Apple A4 для iPhone 4. Тогда часть чипов с дефектами компания перенаправляла в Apple TV.

Использование процессоров с отключенными блоками позволяет компании снижать потери от брака и одновременно формировать более доступные устройства для расширения аудитории экосистемы. Как отмечает WSJ, новые пользователи впоследствии становятся клиентами сервисов с высокой маржинальностью, таких как iCloud и App Store.