В Китае начали перерабатывать в удобрения дым угольных электростанций

С августа 2025 года на угольной теплоэлектростанции «Цзюфэн» в городе Нинбо на северо-востоке провинции Чжэцзян работает установка по улавливанию дыма и его переработке в минеральные удобрения.

Подробности раскрывает South China Morning Post в воскресенье.

«Там, с той стороны, заходит дым, а отсюда выходит удобрение», — показывает журналисту Сун Гуанбинь, руководитель проекта десульфурации и декарбонизации компании Jiangsu Jiangnan Ecological Carbon Technology (Group) Co., Ltd. («Цзяннань Эко»).

Улавливать из дымовых газов, образующихся при сжигании угля, диоксид углерода и диоксид серы и превращать их в удобрения — такое даже в продвинутом Китае встречается пока нечасто. «Цзяннань Эко» сделала это реальностью, применив «комплексную аммиачную очистку дымовых газов от SO₂ и CO₂ с одновременным производством углеродно-серосодержащих удобрений, повышающих плодородие почвы».

Самый популярный подход к связыванию углерода — уловить CO₂, сконцентрировать и «закопать». Это баснословно дорого и требует специфических геологических условий для захоронения. Поэтому «Цзяннань Эко» пошла другим путем.

«Улавливать углерод нужно, не чтобы закапывать, а чтобы использовать. А если использовать с выгодой — это вообще высший пилотаж», — говорит гендиректор компании Ло Цзин.

Если без подробностей, принцип действия установки выглядит довольно простым. Сначала дымовые газы проходят стадию десульфурации — аммиак связывает SO₂, получается сульфат аммония. Затем декарбонизация — аммиак связывает CO₂, получается бикарбонат аммония. Потом добавляются добавки, повышающие эффективность, все смешивается в нужной пропорции, гранулируется — и готово удобрение. Весь процесс очистки от CO₂ и SO₂ дает эффективность более 90% без каких-либо загрязняющих выбросов.

«Проще говоря, и SO₂, и CO₂ из дымовых газов мы ловим и превращаем в азот, углерод и серу в удобрении. По сути, превращаем вредное в воздухе в питание для почвы», — объясняет Сунн.

Установка на ТЭС «Цзюфэн» рассчитана на уловление 10 000 тонн CO₂ в год и выработку примерно 30 000 тонн комплексных удобрений состава: азот 15%, фосфор 5%, калий 5% (плюс 5% серы и 10% углерода, а также эксклюзивные добавки, разработанные Институтом прикладной экологии при Китайской академии наук в Шэньяне).

Качество удобрений проверил Нинбоский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных наук на рисовых полях в районе Дунцяньху. Результаты весьма убедительны: урожайность по сравнению с обычными удобрениями выросла на 6,2%, соотношение затрат к доходам — с 6,20 до 8,08.

«Фермер тратит меньше денег, покупает больше удобрений и собирает больше зерна», — резюмирует Сун.

Не менее впечатляющим эффект оказался в провинциях Синьцзян, Цзянсу и Внутренней Монголии. Фермер Сюань, выращивающий хлопок в уезде Манас, по рекомендации местного сельхозуправления выделил одно поле под эксперимент с новым удобрением. Довольный результатами, в этом году он расширил удобряемые новинкой посевы до 6,7 га. «Сразу видно — будет высокий урожай», — рассчитывает хлопкороб.

Тем временем «Цзяннань Эко» выходит на международный рынок. По данным с сайта компании новое удобрение также было протестировано на сельскохозяйственных культурах в Германии, Франции, Испании, Италии и Бразилии.