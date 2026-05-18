На Солнце появились опасные пятна невероятных размеров

Огромная группа пятен, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), образовалась на обратной стороне Солнца. По подсчетам ученых, через неделю она уже будет видна с Земли и станет одной из самых опасных за последнее время.

В телеграм-канале лаборатории оценили обнаруженную группу солнечных пятен как «совершенно невероятных размеров». Она сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается сейчас находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter.

Новый центр активности ученые считают одним из самых опасных за последние годы.

Крупные группы пятен на Солнце привлекают внимание прежде всего из-за того, что размер активной области, как правило, прямо пропорционален мощности «происходящих здесь солнечных событий», объяснили ученые.

«Вспышки черпают энергию из магнитного поля Солнца, - отмечается в публикации. - А поток и напряженность… прямо связаны с размером пятен».

В поле зрения при наблюдении с Земли обнаруженная область, по подсчетам, попадет примерно через неделю. Еще через 7 дней она переместится в самое опасное положение и окажется напротив Земли. Вместе с тем в лаборатории не исключили, что за две недели центр может полностью исчезнуть.