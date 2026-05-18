В Windows обнаружили неустраненную с 2020 года уязвимость

Исследователь в области кибербезопасности Chaotic Eclipse опубликовал на GitHub эксплойт MiniPlasma для уязвимости нулевого дня в Windows. Инструмент позволяет получить максимальный уровень доступа в системе, сообщает BleepingComputer.

Автор выложил как исходный код, так и готовый исполняемый файл, заявив, что уязвимость остается неустраненной с 2020 года, несмотря на осведомленность Microsoft об уязвимости.

Журналисты подтвердили работоспособность эксплойта на Windows 11 Pro с майскими обновлениями 2026 года. В ходе тестирования исследователям удалось открыть командную строку с привилегиями SYSTEM из обычной пользовательской учетной записи.

Ведущий аналитик уязвимостей компании Tharros Уилл Дорманн также подтвердил успешную эксплуатацию эксплойта. По его словам, проблема не воспроизводится в тестовых сборках Windows Insider Preview Canary.

Отмечается, что MiniPlasma использует особенности обработки ключей реестра драйвером cldflt.sys через недокументированный API CfAbortHydration. Уязвимость позволяет создавать произвольные ключи в ветке «.DEFAULT» без проверки прав доступа, что открывает возможность для повышения привилегий.