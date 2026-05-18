Роскосмос показал модели трех модулей Российской орбитальной станции

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) Роскосмос представил три модуля Российской орбитальной станции (РОС), которые были перенесены в отечественное программное обеспечение для моделирования T-Flex.

"Первые три модуля - универсальный узловой, научно-экспериментальный, где будут все научные исследования, и шлюзовой - движутся по срокам, указанным в национальном проекте "Космос": 2028 год - универсальный, 2029 год - научно-экспериментальный, 2030 год - шлюзовой", - передает слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Баканова ТАСС.

Он отметил, что работа над некоторыми элементами для РОС ведется полностью в T-Flex. Речь, в частности, идет о солнечных батареях и редукторах.

Для дальнейшей работы уже начался новый проект тиражирования результатов особо значимого проекта на 15 площадках.