Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах

Ожидаемый в этом году технологический прорыв в разработке полностью многоразовых ракет Starship сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе, заявил американский предприниматель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск.

Илон Маск анонсировал возможный технологический прорыв в создании многоразовых сверхтяжелых ракет-носителей уже в этом году, передает РИА «Новости».

Выступая на форуме в Тель-Авиве, бизнесмен подчеркнул исключительную важность этого события для будущего человечества.

«Я думаю, что... Starship будет полностью многоразовым. Это фундаментальный прорыв, необходимый для создания межпланетной жизни, распространения сознания за пределы Земли и создания самоподдерживающихся, саморазвивающихся городов на Луне, Марсе и в других местах Солнечной системы», – заявил Маск.

По мнению основателя SpaceX, успешная разработка технологий многоразового использования ракет станет поворотным моментом, который откроет цивилизации путь к колонизации других планет. Ранее компания планировала провести испытания новой версии корабля Starship 19 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американская компания SpaceX провела десятый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.

Илон Маск призвал начать полноценное освоение Луны

Ранее Илон Маск назвал Марс страховкой жизни для всего человечества. Предприниматель спрогнозировал начало заселения этой планеты в ближайшие пять-семь лет.