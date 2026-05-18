ИИ-систему Gemini Intelligence получат не все смартфоны

Представленные в середине мая ИИ-функции Gemini Intelligence от Google для Android-смартфонов будут поддерживаться лишь ограниченным числом устройств премиального сегмента. Об этом сообщает GSMArena.

Пакет Gemini Intelligence включает инструменты для автоматизации многоэтапных задач с использованием искусственного интеллекта. Система способна выполнять поиск и обработку информации, взаимодействовать с приложениями и сайтами от имени пользователя, а также работать с фоновыми задачами без участия владельца устройства.

Первыми поддержку новых функций получат складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8. Позднее технология появится на Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10.

Для работы Gemini Intelligence устройству требуется не менее 12 ГБ оперативной памяти, поддержка системного сервиса AICore и локальной ИИ-модели Gemini Nano версии v3 или выше. Кроме того, смартфон должен использовать процессор флагманского уровня, поддерживать Android Virtualization Framework и Protected Kernel-based Virtual Machine, а также соответствовать требованиям по мультимедийным возможностям, включая HDR, пространственный звук и съемку при слабом освещении.

Дополнительным условием является длительная программная поддержка: устройства должны получать не менее пяти лет обновлений Android и шести лет квартальных патчей безопасности.

Такие жесткие технические требования фактически делают Gemini Intelligence эксклюзивной функцией для ограниченного числа дорогих смартфонов. При этом, по слухам, базовые версии Google Pixel 11 могут получить лишь 8 ГБ оперативной памяти, что потенциально ограничит доступ даже к фирменным ИИ-возможностям самой Google.