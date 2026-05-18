Vivo S60 похвастается батареей на 7200 мА·ч и быстрой зарядкой 90 Вт

Vivo в конце месяца представит в Китае серию смартфонов S60 (базовая версия и S60e). Так, производитель уже начал публиковать тизеры, раскрывающие характеристики.

Менеджер Vivo Хань Босяо, например, подтвердил, что у всей серии будет плоский экран и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Разблокировка, мол, займет всего 0,1 секунды, а регистрация отпечатка — около секунды.

Будет и аккумулятор на 7200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Также смартфоны получат стереодинамики, ИК-порт и защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

На официальных изображениях видны три камеры. По слухам, среди них будет перископный телеобъектив Sony IMX8. По данным других утечек, экран у Vivo S60 — 6,59 дюйма, OLED, с разрешением 1,5K. Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.