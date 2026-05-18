Роботы Figure AI проиграли людям в эффективности

Figure AI провела необычное 10-часовое соревнование между людьми и фирменными гуманоидными роботами, чтобы оценить эффективность автоматизации в логистических задачах. Об этом сообщает Interesting Engineering.

В рамках эксперимента команда стажеров соревновалась с тремя человекоподобными роботами, которые поочередно работали на линии сортировки посылок. Участникам необходимо было сканировать штрихкод каждой коробки и размещать ее лицевой стороной вниз на конвейерной ленте.

Испытание проходило в условиях, максимально приближенных к реальной рабочей смене. Люди использовали предусмотренные перерывы: 30 минут на обед и два оплачиваемых 10-минутных отдыха, тогда как роботы функционировали на протяжении всего соревнования без остановок.

Несмотря на ожидания части наблюдателей, что машины смогут превзойти людей за счет отсутствия усталости и непрерывной работы, победу, хоть и с минимальным преимуществом, одержала команда людей.

По итогам испытания сотрудники корректно отсортировали 12 926 посылок, в среднем одну каждые 2,79 секунды. Роботы обработали 12 757 отправлений со средней скоростью одна посылка за 2,83 секунды.