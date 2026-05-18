Командир МКС показал грузовик Dragon на подлете к станции

Спецкор ТАСС на Международной космической станции, командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял приближающийся к станции грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с Cargo Dragon состоялся в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штата Флорида). Путь до орбиты занял у корабля порядка 36 часов.

Стыковка состоялась в 06:37 по времени восточного побережья США (13:37 мск). Корабль доставил на станцию примерно 2,9 тонны полезных грузов, в том числе оборудование для экспериментов. Отстыковка грузовика и возвращение его на Землю планируются на середину июня.