Затонувший в 1906 году под Владивостоком пароход вез груз на 1,5 млн рублей

Пароход, который затонул в 1906 году в заливе Петра Великого на подходе к Владивостоку, перевозил груз, который был застрахован по тем временам на 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Алексей Буяков.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что во время обследования акватории залива Петра Великого был обнаружен пароход, который затонул в 1906 году после подрыва на мине. По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков".

"Пароход "Князь Горчаков", который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией "Саламандра". Страховая сумма на тот период времени была большой, почти 1,5 млн рублей. Какой конкретно груз тогда перевозился - такой информации пока не располагаем, но она однозначно есть в российских архивах", - сказал Буяков.

О дальнейших исследованиях

По словам Буякова, исследователям только предстоит определить, действительно ли обнаруженное судно - тот самый "Князь Горчаков". Для этого к пароходу будет организована еще одна экспедиция, которая установит более точные координаты, в том числе глубину, на которой находится судно.

"В зависимости от того, насколько глубоко находится пароход для его детального обследования будут использованы либо водолазы, либо необитаемые подводные аппараты. Они должны будут найти отличительные признаки судна либо его название. Кроме того, так как судно подорвалось на японской мине, в корпусе есть большая пробоина, через которую можно будет заглянуть внутрь", - отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что специалисты также обследуют груз, который перевозил пароход. Если состояние предметов, пролежавших на дне 120 лет позволит, то их могут поднять на поверхность, изучить и передать в музей.