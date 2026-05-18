В костях динозавра возрастом 66 млн лет найдены следы белка

Международная группа ученых обнаружила следы коллагена в костях утконосого динозавра эдмонтозавра (Edmontosaurus), жившего около 66 миллионов лет назад. Открытие ставит под сомнение представление о том, что все органические вещества в окаменелостях полностью разрушаются за геологическое время. Работа опубликована в журнале Analytical Chemistry.

Объектом исследования стала крестцовая кость массой 22 килограмма, найденная в знаменитой формации Хелл-Крик в Южной Дакоте. Эдмонтозавры были крупными растительноядными динозаврами, жившими бок о бок с тираннозаврами в конце мелового периода.

Ученые использовали сразу несколько методов анализа: секвенирование белков, масс-спектрометрию и микроскопию. В образце удалось обнаружить фрагменты коллагена — основного структурного белка костной ткани. Дополнительным подтверждением стало выявление гидроксипролина — аминокислоты, тесно связанной с коллагеном.

По словам руководителя исследования, профессора Ливерпульского университета Стива Тейлора, результаты показывают, что органические молекулы действительно могут сохраняться в некоторых ископаемых, а обнаруженные ранее следы белков нельзя автоматически считать современным загрязнением образцов.

Тема сохранности мягких тканей динозавров вызывает споры уже более 20 лет. В 2005 году палеонтолог Мэри Швейцер сообщила об обнаружении структур, напоминающих мягкие ткани, в останках тираннозавра. Позже подобные находки описывали и у других динозавров, включая родственников эдмонтозавра.

Авторы считают, что если белки действительно способны сохраняться десятки миллионов лет, это откроет новый способ изучения вымерших животных. По молекулярным следам можно будет уточнять родственные связи между видами, исследовать рост, физиологию и даже заболевания динозавров.

Остается открытым главный вопрос: как молекулы смогли пережить десятки миллионов лет, если белки обычно быстро разрушаются. Одна из гипотез предполагает, что минералы внутри костей могли защищать фрагменты коллагена от распада.