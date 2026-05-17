Ученые объяснили, почему смартфоны ведут к вырождению целых стран

Повсеместная популярность смартфонов и соцсетей может вести к снижению рождаемости на всей Земле. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на ученых США.

Ученые университета Цинциннати провели исследование, сопоставив данные о рождении детей с высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Выяснилось, что рождаемость сильнее падает в тех районах США и Британии, куда доходит эта технология.

Исследователи также пришли к выводу, что распространение смартфонов ведет к падению рождаемости из-за того, что молодые люди реже встречаются лично.

Играет роль и популярность соцсетей. Они приводят к завышению ожиданий от потенциальных партнеров.

В докладе ООН от 2024 года сказано, что в развитых странах низкая рождаемость фиксируется уже несколько десятилетий, но за последние десять лет падение ускорилось. В большинстве стран мира рождаемость опустилась ниже 2,1 ребенка на женщину. В 66 государствах средний показатель приближается к одному ребенку на женщину.

Ранее российские ученые констатировали, что суммарный коэффициент рождаемости в стране остановился на отметке 1,4.