Названы лучшие смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

Открывает список Poco M7 4G за 12,8 тыс. руб., оснащенный 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью 850 нит, чипом Snapdragon 685, камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP64, поддержки карт памяти microSD, ИК-порта и NFC.

Следом идет Tecno Pova 7 Neo, который при цене 13,9 тыс. руб. может похвастаться IPS-экраном на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 600 нит, чипом MediaTek Helio G100 Ultimate и аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В смартфоне также есть защита IP64, двойная камера с разрешением 108 и 2 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC.

На третьем месте оказался Samsung Galaxy A17 4G, оснащенный уже AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 1100 нит, чипсет Helio G99, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт и тройная камера с разрешением 50, 5 и 2 Мп. Также предусмотрены защита IP54, поддержка microSD и NFC. Этот смартфон при заказе на маркетплейсе с доставкой из-за рубежа обойдется в 14 тыс. руб.

В топ-5 также вошли Honor X7d и Infinix Hot 60 Pro за 14,7 и 15,2 тыс. руб. соответственно.