В прототипах складного iPhone выявили посторонние звуки

Apple может перенести запуск производства своего первого складного смартфона iPhone Ultra из-за технических проблем с механизмом шарнира. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Маджин Бу.

По словам Бу, Apple рассматривает перенос начала производства устройства как минимум до июля. Основная проблема связана с конструкцией складного механизма. Утверждается, что прототипы складного смартфона издают посторонние звуки при открытии и закрытии корпуса.

Другие инсайдеры ранее уже заявляли о проблемах в разработке iPhone Ultra. По слухам, Apple может скорректировать производственный график, хоть и намерена представить устройство осенью 2026 года.

Презентация складного iPhone Ultra ожидается в сентябре вместе с флагманскими iPhone 18 Pro и Pro Max. Ожидается, что новинка получит два экрана: внешний на 5,5 дюйма и внутренний 7,8-дюймовый складной дисплей.

В смартфоне не будет Face ID, вместо этого его оснастят двумя круглыми вырезами под селфи-камеры для каждого экрана и датчиком отпечатков пальцев Touch ID.