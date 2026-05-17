Эксперты связали глобальное снижение рождаемости с соцсетями и смартфонами

Распространение смартфонов и социальных сетей может быть связано с глобальным снижением рождаемости. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно докладу ООН 2024 года, в более чем половине стран мира рождаемость опустилась ниже 2,1 ребенка на женщину — показателя, необходимого для стабильной численности населения без учета миграции. Сейчас, по данным источника, рождаемость ниже этого уровня наблюдается уже в двух третях из 195 стран, в 66 государствах средний показатель приближается к одному ребенку на женщину. Отмечается, что в развитых странах низкая рождаемость фиксируется уже несколько десятилетий, но за последние десять лет падение ускорилось.

Исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость сильнее упала в тех районах, где раньше появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. Кроме того, аналитики полагают, что распространение смартфонов ведет к падению рождаемости по двум причинам: сокращению личных встреч между молодыми людьми и повышению ожиданий от потенциальных партнеров, которые формируют соцсети.

До этого экономист Эльвира Грецова связала спад рождаемости с несколькими факторами: сокращением числа женщин репродуктивного возраста из-за демографической ямы 1990-х, отсутствием долгосрочной уверенности у семей в жилье, работе и инфраструктуре, а также с глобальным трендом на откладывание первого ребенка на более поздний возраст.

