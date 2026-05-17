Ученый отреагировал на сообщениях о пальмах и ледниковом периоде в Москве

Доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов опроверг появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы грядущем ледниковом периоде и появлении пальм в Москве. По его словам, подобные прогнозы распространяют «хайпующие псевдопрофессионалы», не имеющие отношения к реальной науке. Об этом пишет издание «Подъем».

В последние дни в информационном пространстве активно обсуждались противоречивые сценарии: от прогнозов о том, что «пол-Европы покроется ледником» из-за остановки Гольфстрима, до утверждений, что в Москве «вместо берёз будут пальмы».

По словам ученого, глобальных изменений в течении Гольфстрим в ближайшие десятилетия не ожидается.

Эксперт также назвал маловероятной идею о тропическом климате в российской столице. Научный консенсус, по его словам, заключается в том, что в ближайшие десятилетия продолжится антропогенное потепление.

Это приведёт к росту средних температур и, что особенно важно для Центральной России, к увеличению количества опасных погодных явлений: сильных ливней, снегопадов, волн жары и шквалистого ветра, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что в скором будущем облик Москвы и ЦФО якобы может заметно измениться. По прогнозам специалистов, юг страны постепенно «надвигается» на столицу, и привычные берёзы могут уступить место пальмам. Это связано с глобальным потеплением и смещением климатических зон.