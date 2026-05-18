Названа профессия человека, найденного в Саду беглецов в Помпеях

Новый анализ гипсового слепка из знаменитого Сада беглецов в Помпеях показал, что один из погибших при извержении 79 года, скорее всего, принадлежал к медицинской профессии.

Исследователи Археологического парка Помпей обнаружили в слепке предметы, напоминающие хирургические инструменты, сообщает Arkeonews.

Открытие десятилетней давности

В 1961 году археолог Амедео Майури обнаружил в так называемом Саду беглецов гипсовые слепки 14 человек, погибших при попытке покинуть город через ворота Порта Ночера. Среди них — мужчина, чья личность остается неизвестной, но содержимое его вещей теперь указывает на его профессию.

Внутри гипсовой формы, сохранившей очертания тела и предметов, долгое время оставался скрытым небольшой футляр. Современные диагностические методы, включая компьютерную томографию с поддержкой искусственного интеллекта и трехмерную реконструкцию, позволили заглянуть внутрь, не разрушая слепок.

Что нашли в футляре

Исследователи выделили несколько элементов:

маленький контейнер из органического материала с металлическими деталями, оснащенный сложным запирающим механизмом с зубчатым колесом;

тканевый мешочек с бронзовыми и серебряными монетами;

пластину из сланца, вероятно, для приготовления лекарственных или косметических смесей;

небольшие металлические инструменты, похожие на хирургические.

Совокупность этих признаков, по мнению авторов работы, с большой вероятностью позволяет идентифицировать владельца как врача. Исследователи подчеркивают, что вывод остается осторожным, но выглядит необычайно убедительным.

Масштабы находки

Директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель назвал открытие небольшим, но важным. По его словам, мужчина мог не просто спасать инструменты, но и брать их, чтобы помогать другим во время бедствия. Если интерпретация верна, он бежал не только с ценностями — он пытался унести с собой предметы, определявшие его мастерство, общественное положение и практическую роль.

В римском обществе врачи работали в частных домах, военных структурах или городских сообществах. Их практика сочетала ученую традицию, личный опыт и набор переносных инструментов, которые были не просто рабочим инвентарем, а средством к существованию.

Работа также показывает, что гипсовые слепки Помпей, долгое время воспринимавшиеся прежде всего как эмоциональные свидетельства трагедии, все еще способны давать новую археологическую информацию при использовании современных методов. Она также напоминает о значении музейных хранилищ, где предметы, извлеченные десятилетия назад, продолжают хранить неразгаданные истории.