Google ужесточил правила против манипуляций в ИИ-поиске

Google обновил политику борьбы со спамом, включив в нее попытки манипулировать результатами работы искусственного интеллекта (ИИ) в поиске. Новые правила распространяются на AI Overview и AI Mode в поисковой системе.

© Ferra.ru

Компания уточнила, что под спамом теперь понимаются любые методы, направленные на искажение результатов выдачи или влияние на генеративные ответы ИИ. Это включает попытки искусственно повысить видимость контента или повлиять на то, какие источники модель считает авторитетными.

По данным отраслевых наблюдателей, ранее предпринимались попытки воздействовать на ИИ-выдачу через подборки «лучших материалов» и техники так называемого «отравления рекомендаций», когда сайты пытаются закрепить за собой статус надежного источника. Подобные практики стали частью направления GEO, связанного с оптимизацией контента под ИИ-системы.

Google заявил, что такие методы теперь будут считаться нарушением. За их использование сайты могут терять позиции в поиске или полностью исключаться из результатов выдачи.