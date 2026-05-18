ZTE выпустила один из самых мощных Android-смартфонов с водяным охлаждением

Дочерний бренд ZTE, Nubia, представил в Китае флагманские игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+, выделяющиеся использованием разогнанного процессора Qualcomm. Об этом сообщает портал GSMArena.

Новинки получили Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с двумя разогнанными до 4,74 ГГц ядрами Oryon V3 Phoenix L вместо стандартных 4,6 ГГц в базовой версии Snapdragon 8 Elite Gen 5.

RedMagic 11S Pro оснащен батареей емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, тогда как версия 11S Pro+ предлагает аккумулятор на 7500 мАч, 120-ваттную проводную зарядку и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Кроме того, в старшей модели применяется комбинированная система охлаждения с жидкостным контуром и встроенным вентилятором, скорость которого достигает 24 тыс. оборотов в минуту. В стандартной модели используется для охлаждения используется только кулер. Оба устройства защищены от воды по стандарту IPX8.

Смартфоны оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 6,85 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. В дисплее не предусмотрено выреза для селфи-камеры — вместо этого 16-мегапиксельный датчик разместили под дисплеем. Основная камера смартфонов представлена сенсорами на 50, 50 и 2 Мп.

В Китае новинки предлагаются по цене от 5499 юаней (около 59 тыс. руб.).

