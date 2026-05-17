Asus выпустил оперативную память по цене ноутбука

ASUS представила первые фирменные модули оперативной памяти под брендом ROG. Об этом сообщает портал Videocardz.

Новая линейка получила название ROG DDR5 Edition 20. Комплекты выпускаются в конфигурации из двух модулей по 24 ГБ и поддерживают режимы работы на скоростях 6000 МТ/с и 8000 МТ/с. Память совместима с профилями Intel XMP и AMD EXPO, а также получила фирменный режим настройки ROG Mode.

Разработка модулей велась совместно с китайским производителем Biwin. На первом этапе продажи стартуют исключительно на китайском рынке. Стоимость комплекта заявлена на уровне 5999 юаней (около 64,3 тыс. руб.). Для сравнения, за эти деньги можно купить ноутбук, в том числе бюджетное игровое решение.

Вместе с тем ASUS объявила о запуске программы сертификации памяти ROG Certified. Инициатива предполагает сотрудничество с 14 производителями оперативной памяти для оптимизации совместимости с материнскими платами и другими продуктами экосистемы ROG. В число партнеров программы вошли ADATA, Corsair, G.SKILL, Kingston, Lexar, TeamGroup и Viper Gaming.

Ранее ASUS представила умные очки с экраном на 171 дюйм.