Средство от тараканов нашли в теле самого длинного в мире животного

Ученые обнаружили ранее неизвестное семейство ядовитых белков, которые способны парализовывать и убивать насекомых, включая тараканов. Соединения, названные немертидами, найдены в слизи одного из самых длинных животных на Земле — морского червя Lineus longissimus, который может достигать 55 м в длину.

Позже аналогичные белки обнаружили ещё у 16 видов ленточных червей, сообщает Science News.

Как действуют яды

Исследование под руководством фармакогнозиста Ульфа Геранссона из Уппсальского университета в Швеции показало, что немертиды поражают натриевые каналы в клеточных мембранах, которые играют ключевую роль в передаче нервных сигналов. В экспериментах небольшие дозы одного из токсинов вызывали стойкий паралич или гибель инвазивных зеленых крабов и молодых тараканов.

Особенно важна избирательность действия: один из протестированных немертидов воздействовал на натриевые каналы насекомых в 100 раз сильнее, чем на аналогичные каналы млекопитающих. Похоже, такие соединения могут стать перспективной основой для новых инсектицидов, безопасных для человека и животных. Открытие открывает новое направление в токсинологии, ведь морские черви до сих пор оставались малоизученными.

Загадочные создания

Ленточные черви (Nemertea) — отдельный тип животных, отличающийся от дождевых червей отсутствием сегментации. Они ведут хищный образ жизни, питаясь ракообразными, моллюсками и другими червями. У них есть мозг, но нет легких — они дышат через кожу.

Особенность L. longissimus — способность сильно растягиваться и сжиматься. По словам соавтора исследования Малин Странд, особь длиной около 10 м может свернуться в скользкий комок, умещающийся на ладони. Такие черви живут не менее 10 лет, а возможно, и гораздо дольше.

Исследователи пока точно не знают, для чего черви используют ядовитую слизь, но предполагают, что она служит защитой от хищников. Геранссон отмечает, что следов нападений на этих существ почти не видно, хотя на дне они выглядят легкой добычей. Сам ученый брал червя голыми руками и почти ничего не почувствовал, хотя его предупреждали о возможном онемении рук.