Мы привыкли думать, что сами решаем, куда пойти учиться, жениться или просто — перевернуть страницу этой статьи. Однако физики из Оксфорда предлагают пугающую альтернативу: ваша судьба уже предопределена, а иллюзия свободы возникает из-за того, что наше «Я» размазано по множеству параллельных вселенных. Кто же на самом деле дергает за ниточки? Ответ звучит как сюжет для научной фантастики: это наши собственные клоны из других измерений, которые постоянно вмешиваются в наш выбор. Разбираемся, как квантовая механика отменяет свободу воли.

Разрыв шаблона: Физика против нашего «Я»

С точки зрения законов Исаака Ньютона, свобода воли — это не более чем удобный самообман. Если бы мы знали координаты и силы каждого атома во Вселенной, то смогли бы рассчитать любой ваш поступок вплоть до секунды. Этот механический детерминизм долгое время вступал в конфликт с нашим внутренним ощущением, что «хозяин — барин».

Но в XX веке всё перевернулось с ног на голову благодаря квантовой механике. Оказалось, что мир элементарных частиц (фотонов и электронов) живет не по строгим законам, а по вероятностям. Фотон может как отразиться от зеркала, так и пройти сквозь него, и предсказать это невозможно. Более того, знаменитый «эффект наблюдателя» показал: частицы ведут себя иначе, когда за ними следят. Это создавало мистический ореол — будто у электронов есть зачатки сознания.

Спасение Дэвида Дойча: Театр бесконечных миров

В 1997 году физик Дэвид Дойч предложил элегантное решение, изложенное в книге «Структура реальности». Он заявил: наша Вселенная — не единственная. Их бесконечное множество, и они существуют одновременно.

Как это работает? Представьте, что вы стоите перед выбором: пить кофе или чай. В тот же миг реальность «раскалывается». В одной Вселенной вы берете чашку кофе, в другой — чая. И обе версии вас продолжают жить своей жизнью. Более того, ваши клоны расходятся всё дальше: один женится на девушке из кафе, другой остается холостяком. Мы постоянно «скачем» по мирам, даже не замечая этого. С точки зрения Дойча, свобода воли существует, но работает она не вопреки физике, а через механизм этого постоянного ветвления реальностей.

Революция Влатко Ведрала: Кукловод — это ваш клон

Физик из Оксфорда Влатко Ведрал пошел дальше своего коллеги Дойча. В журнале Popular Mechanics он перевернул наше понимание «эффекта наблюдателя» и заявил: настоящие кукловоды — это наши клоны из параллельных измерений.

Ведрал использует яркую аналогию с солнечными очками на пляже. Вы смотрите на мир через темные стекла. Кажется, что вы — активный наблюдатель. Но на самом деле фотоны Солнца либо проходят сквозь очки, либо нет. Это они «решают», что вы увидите: скучающих мам с детьми или девушку своей мечты. Так и в квантовой физике: не частица подчиняется вашему взгляду, а вы подчиняетесь квантовым событиям, которые дробят вашу личность на множество «нитей судьбы».

Ведрал утверждает, что версии вас, живущие в соседних измерениях, не расходятся бесследно. Они остаются с вами в квантовой запутанности — том странном состоянии, когда две частицы, когда-то бывшие единым целым, мгновенно реагируют на изменения друг друга на любом расстоянии.

Как клоны управляют нами из-за грани реальности?

Вы чувствуете беспричинную тревогу, когда ваша жизнь идет не так? Или внезапное озарение, что пора сменить работу? По мнению Ведрала, это голоса ваших клонов. Представьте: в параллельной Вселенной ваша копия поступила в престижный вуз и стала профессором. А «вы» здесь мнетесь у входа и боитесь подать документы. Квантовая запутанность между вами и вашей улучшенной версией создает тот самый смутный сигнал: «Соберись, тряпка!».

Дойч говорил, что миры расходятся навсегда. Ведрал же доказывает, что они остаются спутанными. Элементы реальности, закодированные в квантовых объектах, формируют вас здесь и сейчас — включая те выборы, которые вы «не сделали». Получается, наша судьба — это среднее арифметическое между триллионами наших копий, и именно они дергают за ниточки.

Наука или фантастика: можно ли проверить кукловодов?

Конечно, теория многих миров Дойча и идеи Ведрала принимаются не всеми. Главная претензия к ним — непроверяемость. Как можно доказать, что на вас влияет клон из другого измерения, если вы не можете туда заглянуть?

Однако квантовая запутанность — это не философия, а строгий научный факт, подтвержденный сотнями экспериментов. Частицы запутывают, разносят на тысячи километров, и они продолжают «чувствовать» друг друга. Лабораторные фотоаппараты уже умеют снимать невидимое, используя это явление.

Влатко Ведрал, автор более 500 статей и гений из Белграда, считает, что мы можем построить мост между мирами через уравнения запутанности. Если он прав, то человечество получит не просто доказательство существования других измерений, но и инструмент для прямой коммуникации с самим собой — чтобы предостеречь от ошибок или подсказать верный путь. Перспектива головокружительная, но именно такими и должны быть настоящие открытия.