В Таиланде нашли останки гигантских динозавров

Новый вид гигантских динозавров идентифицирован по останкам, найденным в Таиланде. Десять лет назад на берегу пруда в Таиланде были обнаружены несколько костей, что позволило идентифицировать новый тип динозавра, который отличался огромными размерами, длинной шеей и хвостом и питался растительной пищей.

Названная исследователями из Таиланда и Лондона “Nagatitan chaiyaphumensis”, доисторическая рептилия является самым крупным динозавром, когда-либо обнаруженным в Юго-Восточной Азии, сообщает CNN.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, при весе около 27 метрических тонн он был примерно 27 метров в длину. Например, крупный тираннозавр рекс весил бы от 4 до 6,8 тонн и был бы более 12 метров в длину.

Нагатитан чайяфуменсис принадлежал к группе динозавров, известных как зауроподы, которые были самыми крупными животными, когда-либо ходившими по суше. Среди этих растительноядных динозавров с длинной шеей и толстыми ногами, с туловищем, содержащим огромный кишечник, были диплодок и бронтозавр, рассказывает CNN.

Согласно заявлению, недавно обнаруженная плечевая кость динозавра, или передняя кость ноги, имела длину 1,78 метра.

“У нас в Таиланде не так много образцов такого масштаба”, - рассказал CNN ведущий автор исследования и палеонтолог Титивут Сетхапаничсакул, аспирант Университетского колледжа Лондона.

“Когда я впервые увидел плечевую кость, она была выше меня, и это было довольно удивительно”, - продолжил он, добавив, что динозавр примерно вдвое больше другого известного вида зауроподов в Таиланде.

Кость ноги была среди нескольких окаменелостей, обнаруженных местным жителем на берегу общественного пруда на северо-востоке Таиланда в 2016 году, во время сухого сезона, когда уровень воды был ниже.

Останки скелета были обнаружены во время полевых работ в период с 2016 по 2019 год, а дальнейшие раскопки были проведены в 2024 году.

Исследователи из Лос-Анджелеса и Департамента минеральных ресурсов Таиланда, Университета Махасаракхама и Технологического университета Суранари провели 3D-сканирование останков, которые состояли из костей ног, позвоночника, ребер и таза динозавра, прежде чем анализы показали, что животное принадлежало к ранее неизвестному виду.

“Нага” в названии Nagatitan chaiyaphumensis отсылает к имени мифологического змея из фольклора Южной и Юго-Восточной Азии, поясняет CNN.

“Наги также часто ассоциируются с водой, и, учитывая, что динозавр был найден на берегу общественного пруда, название ”гигантский змей" показалось очень подходящим", - рассказал Сетапаничсакул.

“Титан” относится к гигантам из греческой мифологии и указывает на размер животного, а “чайяфуменсис” - к провинции Таиланд, в которой был обнаружен динозавр.

“Это своего рода исполнение обещания, данного в детстве, - объясняет Сетапаничсакул. – Да, когда-нибудь я назову динозавра так. И я хочу, чтобы он был родом из Таиланда”.

Согласно исследованию, нагатитан, вероятно, жил в конце раннего мелового периода, примерно от 120 до 100 миллионов лет назад. Он жил бы бок о бок с более мелкими растительноядными динозаврами среднего размера, похожими на игуанодонов, а также “своего рода очень ранней формой того, что мы назвали бы цератопсами, двоюродными братьями трицератопсов”, - сказал Сетапаничсакул.

Окружающая среда в то время была “очень сухой и теплой”, сказал он, добавив, что место, где был найден динозавр, представляет собой своего рода извилистую речную систему, в которой водились “пресноводные рыбы, пресноводные акулы, крокодилы, черепахи”.

Сетапаничсакул отмечает, что, по его мнению, Таиланд обладает “одним из самых разнообразных” окаменелостей динозавров в Азии, отчасти из-за наличия очень толстого слоя осадочных пород мезозойской эры, примерно 252-66 миллионов лет назад.

“Эти скалы подвержены меньшему воздействию дождя и растительности, что может в конечном итоге привести к размыванию или разрушению этих костей”, - добавил он.

По словам Сетапаничсакула, который продолжает работать над зауроподами из Юго-Восточной Азии, на месте находки был создан исследовательский центр.