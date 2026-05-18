Окаменелости гигантского тираннозавра обнаружили в Нью-Мексико

Палеонтологи обнаружили в американском штате Нью-Мексико окаменелость гигантского тираннозавра возрастом около 74 миллионов лет. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Исследователи изучили большеберцовую кость длиной 96 сантиметров и оценили массу динозавра в четыре–пять тонн, что делает его одним из крупнейших хищников региона. Анатомия кости также указывает на сходство с поздними тираннозаврами, такими как Tyrannosaurus rex.

Специалисты рассмотрели различные версии происхождения находки, включая принадлежность к уже известному виду Bistahieversor sealeyi или к ранее неизвестной линии. Открытие подтверждает гипотезу о более раннем появлении гигантских тираннозавров и о различиях между северными и южными популяциями Ларамидии, пишет издание.

