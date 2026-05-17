Китай предлагает РФ расширить сотрудничество в сфере ИИ и умных городов

Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ) и умные города. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, передает ТАСС.

По его словам, Москве и Пекину необходимо углублять кооперацию в области фундаментальных исследований и практического внедрения их результатов. Он отметил, что научно-технические инновации призваны обеспечить обоюдный выигрыш и стать новым драйвером роста эффективности для экономик двух стран.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

По его словам, в сферах урегулирования международных споров и управления ИИ китайская сторона активно участвует в выработке правил, а также продвигает создание многосторонних механизмов, включая Международную организацию по медиации (IOMed) и Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта.