Ученый заявил о четырех видах пришельцев после крушений НЛО в США

Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО. Об этом в субботу, 16 мая, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа.

По словам ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению, говорили о существовании как минимум четырех отдельных типов. Сам Путхофф не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, но доверяет тем, с кем общался.

— Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа, — цитирует ученого NYP.

В рамках кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров.

8 мая Министерство войны США рассекретило первую часть архивных материалов об НЛО в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. В них присутствуют архивные снимки миссии Apollo 17, где в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, «над поверхностью Луны видны три огня».