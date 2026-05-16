Роскосмос раскрыл тайну синего свечения "космического цветка"

Свечение отражательной туманности NGC 7023, более известной как туманность Ирис, объясняется рассеиванием света молодой горячей звезды в ее центре. Об этом рассказали в Роскосмосе.

© Николай Вдовин/ Официальный Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"

"В глубинах созвездия Цефей скрывается одна из самых изящных космических "скульптур" - отражательная туманность NGC 7023, более известная как туманность Ирис. <...> Само по себе оно (облако межзвездной пыли и газа - прим. ТАСС) было бы почти невидимым, если бы не молодая горячая звезда в центре - HD 200775. Именно ее свет делает туманность такой особенной. Пыль не излучает собственный свет, а рассеивает звездное излучение - почти как атмосфера Земли рассеивает солнечный свет, создавая голубое небо. В результате вся туманность окрашивается в холодные синие оттенки", - говорится в сообщении.

Туманность Ирис находится в созвездии Цефей на расстоянии около 1 300 световых лет от Земли. Ее диаметр составляет примерно шесть световых лет.