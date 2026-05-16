iPhone 17 Pro признали смартфоном с самой быстрой беспроводной зарядкой

Apple iPhone 17 Pro стал лидером общего рейтинга скорости зарядки в лабораторном тесте CNET, где сравнивались 33 смартфона. Устройство также показало лучший результат по скорости беспроводной зарядки.

В ходе испытаний смартфоны заряжали в течение 30 минут при уровне батареи ниже 10%. iPhone 17 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную Qi2.2 мощностью 25 Вт. За полчаса беспроводной зарядки смартфон восполнил 55% батареи, а версия iPhone 17 Pro Max – 53%.

В тесте проводной зарядки лидером оказался Samsung Galaxy S26 Ultra, который набрал 76% за 30 минут благодаря поддержке 60-ваттной зарядки. iPhone 17 Pro занял второе место с результатом 74%, разделив его с Moto G Stylus (2025).

CNET отмечает, что высокая скорость зарядки iPhone 17 Pro частично связана с более компактной батареей емкостью 4252 мАч по сравнению с аккумуляторами на 5000 мАч и выше у большинства конкурентов. При этом в тестах автономности iPhone 17 Pro Max показал лучший результат среди всех устройств.

Также в исследовании упоминаются кремний-углеродные аккумуляторы, обеспечивающие повышенную емкость и более быструю зарядку. Среди смартфонов с такой технологией выделился OnePlus 15, который зарядил 72% батареи емкостью 7300 мАч за 30 минут.