Вышло приложение Cats Lock, которое заставляет Mac лаять и шипеть на кошек

Для компьютеров Apple вышло приложение Cats Lock, которое блокирует клавиатуру Mac от случайных нажатий домашних кошек. Программа позволяет активировать защиту через строку меню или сочетание клавиш и предотвращает срабатывание кнопок, пока животное находится на клавиатуре. Об этом сообщает издание MacRumors.

Разработчики отмечают, что кошки нередко случайно активируют системные сочетания клавиш или вызывают нежелательные изменения в работе компьютера. В приложении также предусмотрена функция отключения звука клавиш, чтобы избежать постоянных сигналов при удержании кнопок.

Кроме блокировки клавиатуры, Cats Lock может воспроизводить громкие звуки для отпугивания животных. Среди встроенных вариантов – лай собаки, звук пылесоса и шипение кошки. Пользователи также могут загрузить собственные аудиофайлы.

После перехода Mac в спящий режим приложение автоматически отключается, чтобы пользователь не оказался заблокированным вне системы.

Cats Lock доступно в App Store по цене $3 (примерно 220 руб. по курсу на 16 мая 2026 года).