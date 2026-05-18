В России предложили создать механизм обмена технологиями с Китаем

Россия и Китай могут запустить системный обмен технологическим опытом, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На заседании межправительственной комиссии по развитию Дальнего Востока России и северо-востока КНР он предложил поручить деловому совету разработку соответствующих механизмов сотрудничества.

По его словам, обе страны обладают собственными наработками в технологиях, и обмен ими может усилить научно-технический потенциал сторон. В качестве одной из будущих площадок он назвал инновационный центр на острове Русский. К 2036 году центр должен объединить более 250 технологических компаний, а его выручка, по прогнозам, через пять лет может превысить 1,5 млрд рублей.