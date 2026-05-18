Xiaomi объяснила отмену ультратонкого смартфона Air

Xiaomi объяснила отказ от ультратонкого флагманского смартфона Xiaomi 17 Air незадолго до запуска серийного производства из-за компромиссов, связанных с автономностью и производительностью. Об этом сообщает ITHome.

Во время онлайн-трансляции президент Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что инженеры компании пришли к выводу: сверхтонкий корпус толщиной 5,5 мм может негативно сказаться на пользовательском опыте. Предполагалось, что устройство окажется даже тоньше iPhone Air примерно на 0,1 мм.

По словам топ-менеджера, компания предпочла отказаться от выпуска устройства с потенциально заниженными характеристиками, несмотря на завершенные этапы планирования, исследований и предварительной подготовки производства.

Известно, что Xiaomi 17 Air должен был получить ультратонкий корпус на 5,5 мм и горизонтальный блок двойной камеры.

До конца мая ожидается выпуск Xiaomi 17 Max, который получит камеру с оптикой Leica с разрешением 200 Мп, перископический телеобъектив с трехкратным зумом и аккумулятор емкостью 8000 мАч.