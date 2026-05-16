Грузовой космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon, разработанный компанией SpaceX, после отделения от второй ступени ракеты-носителя успешно вышел на орбиту и направился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

Пристыковка корабля к станции запланирована на 17 мая в 07:00 по восточноамериканскому времени (14:00 мск), при этом Cargo Dragon должен в автоматическом режиме состыковаться с передним узлом модуля Harmony, входящего в американский сегмент МКС.

Cargo Dragon доставит на станцию примерно 2,3 тонны грузов, включая продовольствие, оборудование и материалы, необходимые экипажу для проведения десятков научных экспериментов.

Запуск корабля с использованием ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 состоялся в пятницу в 18:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 мск) с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

