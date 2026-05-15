Представлена ультралегкая карбоновая мышь для киберспортсменов RedMagic

RedMagic анонсировала игровую мышь с карбоновым корпусом, презентация которой состоится 18 мая вместе со смартфонами серии RedMagic 11S Pro. Устройство ориентировано на киберспортсменов и геймеров. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Компания уже показала первые изображения новинки и использует слоган "Легкая как крыло, быстрая как ветер". Судя по тизерам, мышь получит полупрозрачный корпус с элементами из углеродного волокна, что должно обеспечить небольшой вес и премиальный внешний вид.

Точные характеристики устройства пока не раскрываются. RedMagic не подтвердила частоту опроса, однако предыдущая модель RedMagic 1S Wireless Gaming Mouse поддерживала до 8000 Гц в проводном режиме и 4000 Гц при беспроводном подключении через 2.4G. Ожидается, что новое устройство получит аналогичные или улучшенные показатели.

Также пока неизвестны вес мыши, используемый сенсор, емкость аккумулятора и стоимость. При этом компания позиционирует новинку как решение для премиального сегмента игровых беспроводных аксессуаров.

Одновременно RedMagic представит смартфоны серии 11S Pro и RedMagic 11S Pro+. Ожидается, что смартфоны получат аккумулятор на 8000 мАч, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, игровые триггеры и прозрачный дизайн корпуса с видимой активной системой охлаждения.

В GizmoChina отмечают, что совместный запуск игрового смартфона и игровой мыши отражает стратегию RedMagic по развитию собственной игровой экосистемы, в которую уже входят мониторы, клавиатуры, системы охлаждения и другие аксессуары для ПК.