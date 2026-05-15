Популярный агрегатор нейросетей OpenRouter отказался от денег россиян

OpenRouter прекратил обработку платежей для пользователей из России. Владельцы российских аккаунтов получили уведомления о том, что сервис больше не поддерживает оплату, биллинг и платежные методы, связанные с их географией. На это обратил внимание один из пользователей сайта "Хабр".

Пополнение баланса для таких аккаунтов оказалось недоступно как банковскими картами, так и через криптовалютные платежи с использованием Coinbase. При этом доступ к API OpenRouter сохраняется до тех пор, пока на аккаунте остаются средства. Бесплатные модели также продолжают работать, но с ограничением до 20 запросов в день после расходования $25 кредитов.

Компания предложила пользователям два варианта: продолжить использовать оставшиеся кредиты или запросить возврат средств через раздел Credits. Возвраты обрабатываются через Stripe на исходный способ оплаты и занимают от пяти до десяти рабочих дней. При этом криптовалютные платежи возврату не подлежат, что указано в пользовательском соглашении сервиса.

Судя по тексту уведомления, ограничения применяются к аккаунтам, зарегистрированным в России, независимо от используемого способа оплаты. При этом в компании не отключили сам доступ к сервису, в отличие от некоторых других ИИ-платформ, полностью прекративших работу с российскими пользователями.