Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря, пока ей присвоили самый слабый уровень G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле происходит магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении лаборатории.

Ранее учёные предупредили, что в пятницу, 15 мая, под воздействием корональной дыры на Солнце неизбежно начнётся геомагнитный шторм. С вероятностью 85% он достигнет среднего уровня G1—G2.

10 мая в ИКИ РАН сообщили о мощной вспышке на Солнце.